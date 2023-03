Publican resultados de examen a aspirantes a consejeros del INE; Bertha Alcalde, a la cabeza

Jaime Miguel Castañeda Salas y Bertha María Alcalde Luján, afines a la Cuarta Transformación encabezaron los mejores puntajes en el examen de conocimientos realizado por el Comité Técnico de Evaluación como parte del proceso de renovación de cuatro consejeros del INE.

De acuerdo con el listado, el ex representante de Morena ante el Consejo General, Jaime Miguel Castañeda Salas, obtuvo 79 puntos, siendo el más alto dentro de los hombres aspirantes, y Bertha María Alcalde Luján, la ex coordinadora de asesores del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, obtuvo 74 puntos, el mayor número de aciertos en la categoría femenil.

En orden descendente en la categoría varonil se señala a otros aspirantes cercanos a Morena o en el gobierno federal, como es el caso de Armando Ocampo Zambrano, quien obtuvo 78 puntos y se desempeñó como comisionado ejecutivo para Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) del gobierno de la Ciudad de México.

Posteriormente dejó el puesto luego de que familiares de las víctimas del colapso de la L12 lo denunciaron de hostigamiento y persecución para firmar acuerdos reparatorios.

Sigue el consejero electoral de la Ciudad de México, César Ernesto Ramos Mega con 77 puntos, lo mismo que Ranmses Arturo Ruiz Cázares, subprocurador de la Procuraduría Fiscal; y el consejero electoral del Estado de México, Bernardo Valle Monroy.

Con 76 puntos Federico Hidalgo Huchim Gamboa, quien colaboró con la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Otros con alto puntaje fueron el académico del CIDE, Javier Aparicio Castillo, CIDE con 74 puntos y Yuri Gabriel Beltran Miranda ex consejero electoral de la Ciudad de México, quien ya había intentado formar parte del consejo del INE.

El encargado de la secretaría ejecutiva del INE, en sustitución de Edmundo Jacobo, Roberto Cardiel Soto obtuvo 74 aciertos.

La magistrada de la Sala Superior Especializada del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte, 63 aciertos.

Obtuvieron 73 puntos la directora del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún; Zelandia Bórquez Estrada, consejera electoral de San Luis Potosí, y la abogada Susana Mercado Alvarado.

Mientras que el magistrade no binarie, Jesús Ociel Baena Saucedo, obtuvo 72. Luisa Rebeca Garza López, única mujer trans aspirante a consejera del INE, 60 puntos.

Por: Excélsior