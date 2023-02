Próxima semana podría discutirse Plan B de Reforma Electoral: Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, consideró que es posible que este jueves o viernes, las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, convoquen para sesionar la siguiente semana y empezar a discutir el Plan B de la Reforma Electoral.

Recordó que fueron los grupos parlamentarios de oposición los que querían que el Plan B en el Senado no se aprobara por la vía rápida como ocurrió en la Cámara de Diputados.

“Que diéramos tiempo a la discusión. Incluso, organizaciones civiles están pidiéndolo y a mí me pidieron también audiencia, gente de otras instituciones, entonces no hay nada”, indicó al referirse que Morena no está retrasando la discusión a efecto de retrasar la posible impugnación ante la Suprema Corte por parte de la oposición.Por otra parte, Ricardo Monreal Ávila informó que en el Senado ya se instaló una m

esa de trabajo plural para revisar los perfiles de los nombramientos que están pendientes.A través de un mensaje que compartió en redes sociales, el senador informó que en la sesión de este miércoles se aprobó la convocatoria para ocupar la vacante en 17 magistraturas en materia electoral de diferentes entidades federativas.El legislador adelantó que, a la brevedad, comenzarán a trabajar en el análisis de quienes busquen ocupar alguna de las vacantes en estos organismos locales en materia electoral.“Elevamos a la población una convocatoria para 17 magistraturas en materia electoral, que concluyeron sus funciones en las entidades federativas”, destacó el líder de la mayoría legislativa.Asimismo, Monreal Ávila comunicó que iniciarán con las comparecencias de quienes son candidatos a integrar las Salas Regionales del Tribunal Electoral.Además, el senador informó que en los próximos días trabajarán para desahogar todos los nombramientos pendientes en el Tribunal Agrario, Tribunal de Justicia Administrativa, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en la Judicatura Federal, entre otros.Por: Excélsior