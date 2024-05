Propone Sheinbaum que extorsión a productores del campo sea investigada por Guardia Nacional

Ante las extorsiones que afecten productores agrícolas en distintas regiones del país, la candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum reiteró que buscará catalogar la extorsión como delito grave.



Al participar como invitada especial en la Sesión Especial del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la ex jefa de Gobierno explicó que adicionalmente es necesario fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de la Guardia Nacional para que sea a través de estas fuerzas que se persiga este delito, pues muchas veces las víctimas no denuncian por el temor que causan las amenazas de los delincuentes.

“Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave que no lo es y es indispensable que esto quede en el código penal Federal y en los códigos penales estatales… lo segundo tenemos que fortalecer la investigación y la inteligencia muchas veces un productor no denuncia la extorsión por temor y es natural si está amenazado, entonces tenemos que dar las condiciones para que no tenga que ser el productor quien denuncie directamente a la fiscalía o al comercializador sino que sea a través de uno tercero como la guardia nacional por ejemplo que desarrolle las capacidades de inteligencia e investigación para saber quiénes cometen el delito y poder desintegrar estas bandas delincuenciales”, expresó.

Por otra parte, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde e integrantes del CNA expresaron su disposición a trabajar en el tema del agua ante la sequía que por cinco años ha afectado a México.

Sheinbaum Pardo dijo que es necesaria la tecnificación del campo, la modificación de la Ley de Aguas Nacionales, así como la revisión de concesiones para que se garantice la disponibilidad de agua para atender las necesidades del país dado que el 75% del recurso se destina a la producción de alimentos.

“Aun y cuando hay plantas de tratamiento muchas de ellas no operan por falta de recursos porque operar una planta de tratamiento es caro representa costos de electricidad y al mismo tiempo costos de operatividad y mantenimiento, y muchas veces no es que el municipio no lo quiera hacer sino que sencillamente no hay los recursos entonces tenemos que echar a andar todas las plantas de tratamiento que nos permita generar la condición para sutil el agua potable por agua tratada dependiendo la producción de los alimentos”, indicó.

Por: MVS