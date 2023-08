Promete Adán terminar con el fenómeno de los desplazados

“No se vale, y terminar con esto es nuestro compromiso, que nunca más un pueblo sea desplazado por otro pueblo hermano, ni con el pretexto de la violencia, ni la inseguridad, la delincuencia o la reivindicación social.No podemos permitir que haya pueblos enteros que todavía sigan siendo desplazados; es dignidad y justicia para todos ustedes”, afirmó Adán Augusto López Hernández, en San Cristóbal de Las Casas, en su segundo día de gira por Chiapas.

El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación condenó, de igual forma, “los intentos de una jueza por detener un proyecto educativo y humanista de nación, un proyecto transformador”.

“Ningún juez, magistrado o ministro tiene el derecho de intentar detener hasta la distribución de los libros de texto gratuitos. Ese no es el México por el que luchamos tanto”, dijo el ex titular de Gobernación.

EDUCACIÓN LAICA Y GRATUITA

Recordó que antes el Poder Judicial, junto con los dueños del dinero, intentaron detener el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; querían detener hasta los Programas Sociales:

“Eso nunca más. Vamos a defender con todo a la educación pública, laica y gratuita, a los maestros y alumnos. No van a pasar. Vamos a defender a la escuela pública”, enfatizó.Agregó que más de 31 millones de mexicanos hicieron presidente a Andrés Manuel López Obrador no nada más por verlo ahí, en ese cargo, “sino porque creemos en su proyecto de transformación y no vamos a permitir que otro Poder y otros intereses frenan a nuestro movimiento, que es lo más hermoso de la Cuarta Transformación construida por ustedes, junto con el presidente de la República”.

Adán Augusto López Hernández dirigió su mensaje ante cinco mil mujeres, hombres, adultos mayores de esta ciudad y de comunidades aledañas tzeltales, choles, tzotziles, tojolabales y chamulas, procedentes de Zinacantán, Bochil, Oxchuc, Simojovel y San Juan Chamulua, entre otras.