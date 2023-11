‘Prohibido prohibir’, López Obrador en contra del cierre de cuenta de Fox en X

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador defendió al ex presidente Vicente Fox y su derecho a expresarse libremente.

A propósito de que a Fox Quesada le apareció el lunes pasado en su cuenta de X una leyenda de «no existe» horas posteriores a que insultó a la influencer, Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García calificándola de «dama de compañía», López Obrador dijo que no está de acuerdo con el hecho de que le hayan cancelado la cuenta al ex presidente mexicano.

A su juicio, lo dicho por Vicente Fox no fue correcto y por ello debe autolimitarse cuando habla o escribe algo en contra de sus opositores o adversarios.

“No, está mal, no deben de cerrarla. Yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más si se trata de la libertad de expresión», insistió el presidente.

Frente a la pregunta de los reporteros acerca de cuál era su opinión sobre lo sucedido a Fox, López Obrador recordó que cuando cerraron la cuenta del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se opuso a ello y lo hizo público para que le regresaran su cuenta, ya que lo mejor que se debe hacer es que la prensa se regule con la prensa.

También se le preguntó a López Obrador si Fox Quesada puede corregirse y consideró que sí.

-Sí porque uno tiene que aprender a autolimitarse.

-Pero, le dijo a Mariana Rodríguez «dama de compañía», señalaron los comunicadores en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

-Sí, pero ojalá y no lo vuelva a hacer. Lo que quiero decir es que no debe haber censura, nada más que que entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida tiene un efecto de boomerang, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o a quien se porta de esa manera; por eso hay que aprender a autolimitarse y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios pero no enemigos», recomendó este miércoles el presidente López Obrador.

El fin de semana pasado Fox Quesda escribió en su cuenta de X un mensaje que posteó a Samuel García y a su esposa en el que sostuvo: «hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía».

En respuesta a lo escrito por Fox, la i n fluencer le reviró y consideró sus dichos como actos de violencia: «Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre”.

Por: Excélsior