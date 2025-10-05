Primera Reunión Regional del MNTSCiudad Obregón, Sonora

Con una amplia participación de maestras y maestros comprometidos con la transformación sindical, se llevó a cabo la Primera Reunión Regional del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) en Ciudad Obregón, Sonora. El evento fue encabezado por el Coordinador Nacional, Ricardo Aguilar, y contó con la presencia de representantes de los estados de Sonora, Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, así como liderazgos locales que participaron en la pasada elección de la Sección 28 del SNTE.

Durante la jornada también se destacó la participación de la maestra Mónica Agüero Cordero, el maestro Francisco Duarte Ayala, coordinador del MNTS en Sonora, así como representantes de la Coalición Nacional de Jubilados y de la Sección 54 del SNTE.

Uno de los temas centrales fue la urgente necesidad de mejorar los servicios del ISSSTE, especialmente ante la reciente presentación —y posterior retiro— de la iniciativa de reforma a su ley. El MNTS dejó en claro que no respaldará medidas extremas ni regresivas, sino que impulsará reformas propositivas, responsables y con visión de futuro, que verdaderamente fortalezcan al instituto como garante de la seguridad social de las y los trabajadores.

Se reconoció que existen propuestas viables, tanto legal como financieramente, que mejorarían las prestaciones, el acceso a vivienda, los préstamos personales, y que permitirían ampliar la cobertura del ISSSTE a sectores históricamente excluidos, como trabajadoras y trabajadores precarios, eventuales o por contrato temporal. Se propuso, por ello, modificar las definiciones legales de trabajador cotizante, para no dejar fuera a quienes hoy laboran sin derechos plenos y sin acceso a servicios.

Además, se insistió en la necesidad de atender las brechas de género dentro del sistema, considerando que las mujeres, que representan más del 60% del magisterio, cotizan menos, ganan menos y viven más años, lo que impacta directamente en sus pensiones. También se demandó reforzar la salud preventiva y trabajar por la basificación sin exclusiones del régimen de seguridad social.

Pero más allá de las demandas puntuales, el mensaje fue claro: lo que urge es la unidad nacional del magisterio. Frente al SNTE, un sindicato omiso ante las necesidades reales del gremio, crece un hartazgo profundo que rebasa sus límites. Por eso, se hizo un llamado firme a construir la unidad a toda costa, única vía para corregir los excesos de una estructura sindical que, hoy por hoy, está ausente frente a las y los trabajadores.