Primer Informe de Gobierno | Rosa Icela hace entrega del documento al Congreso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este 1 de septiembre de 2025 su Primer Informe de Gobierno, a casi un año de convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia del país.

En cumplimiento con el artículo 69 de la Constitución, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió a la Cámara de Diputados para entregar el documento oficial durante la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias.

La titular de Gobernación llegó a San Lázaro acompañada por el subsecretario Arturo Medina. Fue recibida por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien encabezó la recepción oficial en nombre del Poder Legislativo.

De acuerdo con lo anticipado por Monreal, la secretaria únicamente entregó el informe de manera física, sin intervención en tribuna.

Posteriormente, el documento será turnado a los grupos parlamentarios para su revisión y discusión, en el marco de la apertura del periodo ordinario de sesiones.

Durante el acto, diputadas, diputados, senadoras y senadores dispondrán de intervenciones de 15 minutos para fijar sus posturas sobre los resultados presentados.