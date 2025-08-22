Primer Informe de Gobierno: Mensaje de Sheinbaum a la nación no será el 1 de septiembre

En su conferencia mañanera de este jueves 21 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que no será el 1 de septiembre cuando emita su mensaje a la nación con motivo de su primer informe de gobierno.

De acuerdo a la mandataria, como tal el documento del informe sí será entregado ese día como marca la ley, pero el mensaje que dará se postergó para un mes después, cuando cumpla un año de haber asumido el poder.

En cuanto al lugar en el cual se llevará a cabo este evento, la jefa de Estado externó que será en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se dispondrá a emitir su mensaje en un hecho peculiar en su primer año de mandato.

El informe, pues por ley es el 1 de septiembre, pero cumplo un año el 1 de octubre”, externó Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería.

Según refirió Sheinbaum, habrá como tal dos actos, uno dará cumplimiento legal con un acto de cercanía ciudadana, mientras que el otro será abierto totalmente en un escenario icónico para los mexicanos y de forma masiva.

En más sobre el tema, el Zócalo capitalino fue elegido para albergar la ceremonia abierta con la finalidad de que la ciudadanía escuche directamente los avances del primer año de gestión.

El acto, se especificó, está programado para el 1 de octubre sin dar aún una hora precisa del inicio del mismo. Fuentes oficiales confirmaron que se prevé un dispositivo de seguridad amplio, donde el gobierno capitalino colaborará con autoridades federales para garantizar el acceso y orden del evento.

Por: Excélsior