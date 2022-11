PRI, PAN y PRD alistan coalición por el Edomex

A partir de este viernes, los equipos del PRI, PAN y PRD en el Estado de México se sentarán en mesas políticas para poder ponerse de acuerdo y conformar un bloque opositor y una coalición para ir juntos por la gubernatura en 2023, y ponerle un alto a Morena.

El inicio de las negociaciones se da después de que los tres partidos rechazaron aprobar la reforma electoral, en donde admitieron que este es un nuevo comenzar tras tambalearse la alianza por el apoyo del tricolor a que la Guardia Nacional se quedara en las calles hasta 2028.

El líder del PRI, Eric Sevilla Montes de Oca, el del PAN, Anuar Azar Figueroa y el delegado federal del PRD, Agustín Barrera Soriano, comentaron que buscan construir un proyecto político que genere las mejores condiciones para las familias que habitan en la entidad mexiquense.

Sobre el método para la elección del candidato, mencionaron que es parte de las pláticas porque buscan a un candidato que los represente, que tenga las cualidades y que les garantice el triunfo.

Al respecto Sevilla Montes de Oca, mencionó que en caso de que la alianza llegue a cristalizarse, registrarán el convenio de coalición entre el 14 de diciembre y el enero de 2023.

Independiente de la aspiración que pueda presentar en la mesa cada partido político, debemos generar acuerdos que nos permitan tener insisto una candidatura fortalecida, para eso son las mesas de trabajo que integraremos, en estas mesas tendremos claro, el método, las formas, los mecanismos de evaluación”.

Como propuestas, en el PRI, Alejandra Del Moral Vela, nombrada coordinadora de defensa del Edomex; en el PAN, el coordinador de los diputados locales, Enrique Vargas del Villar y en el PRD, el coordinador de la bancada local, Omar Ortega Álvarez, quien nombrado en su partido como coordinador de la agenda social demócrata.

Para que pudieran pensar en instalar las mesas políticas, Acción Nacional y el Sol Azteca pusieron como condición el aprobar en el Congreso mexiquense los gobiernos de coalición, que enfrentarán una acción inconstitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El líder blanquiazul, Azar Figueroa señaló que en el tema “estamos convencidos que se actuó conforme a legalidad, y que además es un modelo diferente que le va a permitir a las y los mexiquenses tener una alternativa de gobierno que mejore las condiciones de vida”.

Rescataron la lección que les dio la ciudadanía con la marcha del 13 de noviembre, en donde se mostró que hay un ala que se pone al unipersonalismo y a otro esquema de gobierno y no el fallido que no ha podido con la seguridad, con obras faraónicas a capricho, con programas dirigidos, entre otros.

Barrera Soriano mencionó quien “con esa misma convicción seguiremos combatiendo el autoritarismo, el unipersonalismo, no estamos de acuerdo, no coincidimos con ese ejercicio de políticas públicas y por eso estamos impulsando gobiernos de coalición porque no coincidimos con la visión unipersonal de un personaje, creemos que debe haber gobiernos progresistas y de vanguardia”.

Desde el PRI y PRD aseguraron que buscarán resolver sus conflictos internos para llegar a la alianza con unidad; en el primero con la legisladora federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, inconforme con el proceso de selección interno del tricolor de Alejandra Del Moral y en el segundo por la dirigencia que disputa Cristian Campuzano Martínez.

Por: Excélsior