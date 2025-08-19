PRI debe 650 mil pesos de predial por una de sus sedes

El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, reconoció que este instituto político adeuda 650 mil pesos por concepto de pago de impuesto predial de su sede estatal.

Sin embargo, aclaró, esto no representa algún riesgo de embargo como se pretendió hacer trascender.

Esto lo dio a conocer después de que funcionarios del ayuntamiento de Pachuca hicieron público este adeudo por el que se afirmaba que había un embargo del inmueble ubicado en el bulevar Colosio de Pachuca.

El dirigente tricolor señaló que se trata de un tema administrativo del que ahora se pretende dar un tinte político para afectar la imagen de este instituto político.

Consideró que el tricolor es golpeado, porque le tienen miedo al PRI, porque la gente está enojada, “harta de Morena, por eso nos golpean”.

Además, arremetió contra el titular de la Unidad de Planeación del gobierno estatal, Miguel Tello Vargas, después de que, dijo, el funcionario realizó comentarios contra este partido pro el adeudo del predial, afirmando que con el cobro de la deuda de le devuelve al pueblo lo robado.

Calificó de indolente al funcionario, pues dijo que hizo el comentario en horario laboral, metiéndose en temas políticos que no le incumben.

Por ello, pidió al funcionario “que se ponga a planear, que se ponga a hacer su trabajo, que se ponga a aprender a hacer su trabajo, aprender hacer política, que le ayude al gobernador que es una persona seria que yo no creo que se preste a una payasada como la que hizo el secretario Tello que es muy lamentable”.

Por: Excélsior