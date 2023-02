Presidenta de la Corte, Norma Piña, está por mí: López Obrador

En su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador señaló que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, ocupa ese cargo gracias a él.

Lo anterior lo aseguró en referencia a que como ya el presidente no tiene injerencia en ese tipo de decisiones, por eso es que la ministra ocupa ese cargo, pues ha sido respetuoso de la independencia de los Poderes de la Unión.

«Es importante la separación de poderes. ¿Imaginan el cambio que significa? La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta, sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”, sostuvo el mandatario.

En referencia al denominado plan B electoral que aún se discutirá en el Senado de la República y la posibilidad de veto que tiene si se aprueba el financiamiento desmedido a los partidos políticos, López Obrador sostuvo que será la Corte la que resuelva esta situación.

Afirmó que en este caso, no aplicará su facultad de veto pues en el país hay cosas más importantes que atender además de que el país vive un momento extraordinario pues se vive una verdadera independencia de poderes.

Los funcionarios del INE son como una burocracia dorada, ganan más que yo y eso es violatorio de la constitución. Se planteó, pero ¡ah!, también eso lo consideran un atentado.

En esencia, el planteamiento original, era quitar estos excesos en el dinero de los partidos. Está en la corte. No, no, si yo veto ahora, imagínense, me van a tachar de dictador”, refirió el tabasqueño.

Por último, el presidente dejó claro que su gobierno nunca ha derrochado recursos del presupuesto, porque asegura que ese dinero es del pueblo.

