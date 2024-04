Presenta Sheinbaum proyecto de gobierno para combatir corrupción

La candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, presentó su eje de gobierno en materia de combate a la corrupción, denominado “Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto”.

En el Centro Cultural Estación Indianilla, la ex jefa de Gobierno señaló que para continuar la lucha contra la corrupción se requieren de funcionarios honestos, de simplificación administrativa toda vez que al intentar tener mayor regulación, se generó ineficiencia; e instituciones que permitan mayor transparencia y cero impunidad.

“Uno: servidores públicos honestos, de probara honestidad quizá no es suficiente pero sí indispensable; segundo: un sistema de simplificación administrativa, en nuestro país producto de la corrupción se ha ido generando mayor regulación que ha generado ineficiencia y no ha terminado con la corrupción, necesitamos sistema de simplificación y de transparencia para brindar los recursos con transparencia; e instituciones que permitan compartir la información”, expuso.

Asimismo la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista defendió lo hecho para combatir la corrupción en este gobierno. No obstante, reconoció que se requiere avanzar más.

“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales, si no no se hubiera podido avanzar lo que se ha podido avanzar en el gobierno en la transformación. Sin embargo, tenemos que avanzar con la transformación todavía más, la corrupción no es un asunto cultural, como se decía antes, es un asunto que se género durante años en gobiernos corruptos, donde no hubo o donde hubo impunidad. Hoy tenemos un presidente honesto, pero tenemos que avanzar todavía más en que se erradique la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y que cualquier servidor público sea sancionado primero por la ciudadanía y segundo por los sistemas de justicia y los sistemas de justicia administrativa”, dijo.

Como parte del Eje: Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto, el cual fue coordinado por Javier Corral Jurado, se establece impulsar un Acuerdo social y colectivo para que los distintos órdenes y poderes de gobierno asuman compromisos para resolver la corrupción en un entorno de coordinación; la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, instancia especializada y dotada de las mayores herramientas y capacidades para investigar y perseguir, por la vía administrativa, actos de corrupción para que sean sancionados; y con ello el rediseño de la Secretaría de la Función Pública y se priorice su rol para la consolidación de un buen gobierno.