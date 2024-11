Portería de Selección Mexicana no tiene dueño, afirma Aguirre

La portería de la Selección Mexicana no tiene dueño y nadie está asegurado para el 2026, así lo afirmó Javier Aguirre previo al duelo de vuelta de cuartos de final en la Liga de Naciones de Concacaf ante Honduras.

«Hoy por hoy no hay dueño en la portería. Todo, todo está enfocado en elegir 23 jugadores para el Mundial. No hay dueños de ninguna índole. A veces no me fijo en los momentos de sus jugadores en sus clubes, sino en verlos en situaciones complicadas, favorables, verlos cómo están”, comentó Aguirre en conferencia de prensa.

Aguirre reconoció la dificultad del duelo de vuelta ante los hondureños, el equipo de Reinaldo Rueda sorprendió al conjunto mexicano con un triunfo contundente en su territorio y con una ventaja en el marcador global importante.

«No cometer errores y cuidar los detalles, en eso estamos siendo muy escrupulosos en los entrenamientos. Hay que mantener un equilibrio emocional y futbolístico. Si un equipo defiende y ataca bien es lo que buscamos. Tenemos el handicap en contra de los goles, pero es un reto que tenemos”, agregó.

De momento el Tri enfrenta un panorama complejo, los pupilos del ‘Vasco’ pusieron en riesgo el boleto al Final Four de la zona.Nos estamos jugando el pase a un torneo, una competición que es joven y es atractivo estar ahí. Sería algo duro de asimilar el quedar fuera, pero de momento no estamos pensando en ello, estamos pensando en calificar, en hacer un buen partido mañana, en darle vuelta”, mencionó.

Por: Excélsior