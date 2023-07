Por primera vez se miró al Sureste de México: Claudia

La tarde de este martes Claudia Sheinbaum Pardo explicó desde Ciudad del Carmen que solo con los gobiernos de la Cuarta Transformación se pueden lograr los grandes cambios que se necesitan a lo largo y ancho del país.

Con este modelo de gobernanza que tiene como base el Humanismo Mexicano se ha puesto como prioridad a aquellos lugares que por años fueron ignorados.

‘’Por primera vez se miró al sureste para darle beneficios’’, dijo.

Destacó que una de las prioridades para la construcción del futuro de México es darle continuidad a la Cuarta Transformación, la cual desde el 2018 generó mejores condiciones de vida para todas las mexicanas y mexicanos con la creación de nuevos programas y obras de infraestructura que ayudarán a la distribución equitativa del bienestar, como es el caso del Tren del Istmo o el Tren Maya.

Desde la Perla del Golfo de México, Sheinbaum Pardo señaló que solo con la Cuarta Transformación es posible generar proyectos con justicia social, pues se tratan de gestiones basadas en la transparencia, la honestidad y la erradicación de la corrupción.

‘’Hoy tenemos un gobierno que, dijo, -se acabó la corrupción, se acabaron los privilegios- … por eso decimos que no queremos que se acabe la Cuarta Transformación’’, señaló.

Lo anterior, comentó, no solo se ha logrado desde la presidencia, sino también en diferentes lugares de la República Mexicana como la Ciudad de México, en donde durante su gestión como Jefa de Gobierno se redujeron las grandes brechas de desigualdad existentes en materia de salud, educación y movilidad, gracias a proyectos como la construcción del Trolebús Elevado o la creación de políticas con sentido social como es el caso de ‘’Bienestar para niñas y niños.

Mi Beca para Empezar’’.‘’Gobernamos con los mismos principios que el Presidente Andrés Manuel López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo’’, comentó.