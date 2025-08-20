Por orden de captura de FGR, Julio César Chávez Jr. fue deportado a México: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió esta mañana en su conferencia de prensa a la deportación de Julio César Chávez Jr., quien fuera detenido en los Estados Unidos en julio pasado.

De acuerdo a la jefa de Estado, la deportación fue en atención a una orden de aprehensión girada en su momento por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez.

Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México. Ahora que nos informe el secretario, pero sí nos informaron que arribaría. Había una orden de aprehensión cuando lo detuvieron”, detalló.

Desde Palacio Nacional y previo a cerrar su mañanera, mencionó que para tener más detalles de los hechos, ya pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informar sobre el tema.

Lo que sí mencionó es que la orden de aprehensión de la FGR se emitió desde el año 2023, mismas que con la detención del boxeador en suelo americano se solicitó su entrega a las autoridades mexicanas.

Tras su arribo a suelo mexicano, Julio César Chávez Jr. fue trasladado a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial de Hermosillo, Sonora y se puso a disposición de un Juez Federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Policía Federal Ministerial detuvo al boxeador en el municipio de Ímuris, Sonora a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto.

El detenido portaba un pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos, según el documento.Ahora bien, el periodista Carlos Jiménez informó durante la mañana de este martes que Julio César Chávez Jr. fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 11 ubicado en la capital sonorense.