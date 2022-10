¡Polémica en Champions! Inter pone contra las cuerdas al Barcelona

El FC Barcelona cayó 1-0 en su visita al Inter de Milán, este martes en la cuarta jornada de la Champions League, un resultado polémico luego de un penal no sancionado a favor de los azulgranas, que complica su pase a octavos antes de iniciar la segunda vuelta de la fase de grupos.

Un gol del turco Hakan Calhanoglu (45+2), con un disparo colocado desde afuera del área, sentenció al equipo azulgrana, que queda tercero del Grupo C (3 puntos), tras el líder Bayern Múnich (9) e Inter (6).

El Viktoria Plsen, que fue goleado 5-0 en Alemania, todavía no ha sumado.

El duelo fue polémico por las determinaciones del árbitro y del VAR, ya que en la primera parte le anuló un gol al Inter por fuera de juego milimétrico, mismo que tuvo que ser comprobado gracias a las líneas de la telemetría.

Sin embargo, la controversia no quedó ahí, ya que en la segunda mitad, Pedri había logrado el tanto del empate, pero el gol no fui invalidado por una mano involuntaria de Ansu Fati tras el rechace del guardameta André Onana y finalmente, la jugada más controvertida del partido fue una mano muy clara de Denzel Dumfires dentro del área para evitar que Fati rematara, aunque la acción se revisó en el VAR, el árbitro no acudió a la pantalla y reanudó con tiro de esquina.

La esperanza del Barcelona para estar en octavos pasa por ganar en casa al Inter, la próxima semana, y al Bayern Múnich, que a continuación visitará el Camp Nou.

Por: Excélsior