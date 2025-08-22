Poderoso sismo de 7.6 de magnitud golpea sur de Chile y Argentina

Un fuerte sismo de 7.6 de magnitud ocurrió en el sur de Sudamérica. Las principales zonas afectadas fueron de Chile y Argentina.

El sismo habría tenido su epicentro en el Paso Drake, que separa Sudamérica y la Antártida.

Tras el terremoto se emitió una alerta de vigilancia de tsunami. Es el segundo terremoto que marca los 8 grados de magnitud este año y en menos de un mes.

En un principio se reportó que el sismo fue de magnitud 8.2, pero posteriormente la escala se ajusto a 8.0 y finalmente se confirmó que fue de 7.5.

Por: Excélsior