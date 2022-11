Pleno del Senado aprueba más vacaciones para trabajadores; pasa a Diputados

El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular, por unanimidad de 89 votos, aumentar en 6 días el número de vacaciones para los empleados de las empresas privadas a partir del primer año de labores.

El dictamen avalado, amplía a 32 el número máximo de días de vacaciones anuales para los empleados con mayor antigüedad y fija un piso mínimo de 12 días de descanso para los trabajadores con un año cumplido en el centro laboral.

Con las modificaciones a los artículos 76 y 78 de Ley Federal del Trabajo, el empleado que cumpla un año de labores pasará de gozar 6 días de vacaciones que tiene actualmente, a tener 12; mientras, quien tenga de 5 a 9 años de antigüedad, gozará de 20 días de descanso en lugar de los 14 actuales.

Asimismo, a manera de ejemplo, el trabajador, que tenga de 20 a 24 años de antigüedad, contará con 26 días de vacaciones al año, en lugar de los 20 que disfruta actualmente, y en el caso de 30 a 34 años de labores, el empleado tendrá 30 días de asueto anuales, en lugar de los 24 actuales.

“Y sepan los trabajadores y las trabajadoras que siempre he sido aliados de ellos, y que no se dejen de manipular de los charros y de los corruptos, que lastiman la inteligencia de los trabajadores; hoy mismo, hoy mismo aquí afuera, había manifestaciones, porque creían que no se iba a contemplar, cuando no era necesario esa manifestación”, dijo el senador de Morena, Ricardo Monreal.

Previamente, los sindicatos del país en voz del líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, llamaron a los senadores a aprobar el dictamen aprobado por las comisiones unidas del Trabajo y de Estudios Legislativos para ampliar en 6 días las vacaciones para empleados del sector privado.

“En eso estamos, entiendo que está en la agenda, pero en el último punto y queremos que se adelante, porque si no van a decir que el reloj se agotó. Lo apoyamos (el dictamen) totalmente, y no solo nosotros, entregamos un escrito con la firma de todos los dirigentes sindicales”, dijo Hernández Juárez.

El dictamen para ampliar las vacaciones a los empleados del sector privado fue enviado a la Cámara de Diputados, para que continúe el proceso legislativo de reforma a la Ley Federal del Trabajo.

Menos horas de trabajo

La propuesta es cambiar el artículo 61, con el propósito de que la duración de la jornada laboral sea de siete horas la diurna, seis horas la nocturna y seis y media horas la mixta.

Actualmente la jornada laboral es de ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete y media horas la mixta.

De acuerdo con la OCDE, México es uno de los países con más horas trabajadas por persona al año.

En 2021 se alcanzaron 2,127. 8 horas, cuando en países como Suecia apenas se alcanzan 1,444.3 horas, en Reino Unido 1,497.4 horas y en Noruega 1,427.1 horas.

Más vacaciones

El artículo 76 dice que los trabajadores con más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborales y que aumentará a dos hasta llegar a doce por cada año de servicio.

Con esta reforma las personas trabajadoras con más de un año de servicio disfrutarían de por lo menos 12 días de descanso que cada año aumenta dos días hasta llegar a un tope de 18 días.

La misma OCDE destaca que hasta 2021 países como Austria, Francia, Dinamarca y Luxemburgo alcanzaron 25 días de vacaciones pagadas al año, mientras que México alcanza los 6 días establecidos por la ley.

Por: Excélsior