Piden exclusión de Irán de los Juegos Olímpicos de París 2024

Un colectivo compuesto entre otros por el excampeón del mundo de boxeo, Mahyar Monshipour, y la Premio Nobel de la paz iraní, Shirin Ebadi, escribió al Comité Olímpico Internacional (COI) para pedir la exclusión de Irán de los Juegos Olímpicos de París 2024 por violación del principio de no discriminación en el deporte.El correo enviado al COI a finales de julio pide la exclusión de Irán al no respetar la carta olímpica, que afirma que «la práctica del deporte es un derecho humano» y que no debe haber «discriminación de ningún tipo debido a raza, color, sexo, orientación sexual, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación», explicó el abogado Frédéric Thiriez, que formuló la petición a un año de los Juegos de París.El letrado añadió que está «trabajando para acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)». En un correo al COI, resalta un paralelo con la exclusión de Sudáfrica en 1970.Thiriez indicó que el COI había respondido «estén seguros de que seguimos con atención la situación en Irán». El colectivo desea como mínimo la prohibición en los próximos Juegos de los deportistas iraníes en las disciplinas que están prohibidas a las mujeres: lucha, boxeo, natación, voleibol, gimnasia.Exluchadora y miembro de la federación de este deporte, Shirin Shirzad, refugiada en Países Bajos, señaló en videoconferencia: «soñamos con practicar nuestro deporte normalmente», explicó.En Irán, las mujeres practican «en apartamentos o subsuelos», afirmó el exboxedor francés de origen iraní Mahyar Monshipour, al lado de la exsecretaria de Estado del gobierno francés con François Fillon y jurista, Jeannette Bougrab.A finales de agosto, dos asociaciones presentaron una denuncia en París contra Ghafoor Kargari, presidente iraní del Comité Nacional Paralímpico para 2024, entonces en visita en Francia, al que acusan de tortura y sospechas de crímenes contra la humanidad.Hace justo un año, la muerte de la joven kurda iraní Mahsa Amini, tras su detención por la policía por no respetar las estrictas obligaciones islámicas en cuanto a vestimenta, se tradujo en meses de manifestaciones, reprimidas fuertemente.Por: Excélsior