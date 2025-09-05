Perros atacan y matan a una bebé en Tamaulipas

Una bebé de 11 meses de edad falleció tras ser atacada por dos perros criollos en la colonia Vista del Sol, una zona de extrema pobreza ubicada al oriente del municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 4 de septiembre en la calle Asia de dicha colonia.

La menor, identificada como Aitana “N”, se encontraba bajo el cuidado de su abuelo, Martín “N”, de 63 años, quien además de la víctima también tenía que velar por un hermano de la bebé, de cuatro años, y un primo de 11 meses.

De acuerdo con los reportes, el ataque se produjo en un momento de descuido.

Los otros dos niños alertaron al abuelo sobre la agresión, perpetrada por dos canes de su propiedad de raza criolla, pero con características de pastor alemán y un rottweiler.La niña fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano; sin embargo, al ser revisada, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos para iniciar la investigación correspondiente.

Se informó que la madre de la víctima, identificada como Liliana “N”, trabaja como maestra en Río Bravo, municipio vecino de Matamoros, y por ello había dejado a sus hijos al cuidado del abuelo.

En respuesta al suceso, Héctor Hugo González Treviño, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del Sistema DIF estatal, anunció que la institución ya ha tomado cartas en el asunto y se ha citado a los padres de la menor y al abuelo para realizar una valoración de los hechos.

González Treviño explicó que será la Fiscalía General del Estado la responsable de determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal por parte de los progenitores o del abuelo en este trágico incidente.

Por: Excélsior