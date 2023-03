Pasan 92 aspirantes a consejeros del INE a siguiente etapa; Bertha Alcalde sigue en el proceso

El Comité Técnico de Evaluación dio a conocer que 92 mujeres y hombres pasaron a la cuarta fase para elegir a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Tras la polémica surgida por acusaciones de la filtración del examen de conocimiento, en la competencia aprobaron 46 mujeres y 46 hombres.

Continúan para ocupar una de los cuatro puestos de consejeros electorales figuras afines a Morena como son:

Bertha María Alcalde Luján, ex coordinadora de asesores del ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Diana Flores Talavera, ex presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México

Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular de la Defensoría Pública Federal, y hermano de la ex secretaria de la Función Pública,Irma Eréndira Sandoval Mada y Merino Damian, ex consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.

Sin embargo, fueron eliminados personajes cercanos a Morena. Tal fue el caso del exrepresentante de Morena ante el Consejo General, Jaime Miguel Castañeda, quien obtuvo la calificación más alta del examen de conocimiento con 79 de 80 puntos.

También quedó fuera Armando Ocampo Zambrano, ex comisionado ejecutivo para Atención a Víctimas de la Ciudad de México (Ceavi) del gobierno de la Ciudad de México, y quien fue acusado por presuntamente hostigar a familiares de las víctimas del desplome de la Línea 12 para aceptar acuerdos reparatorios.

Otras personas que pasaron a la siguiente fase fueron: el magistrade no binarie, Jesús Ociel Baena Saucedo; Roberto Cardiel Soto, encargado por unos días de la secretaría ejecutiva del INE, en sustitución de Edmundo Jacobo; el académico del CIDE, Javier Aparicio Castillo, CIDE; Yuri Gabriel Beltrán Miranda ex consejero electoral de la Ciudad de México, quien ya había intentado formar parte del consejo del INE.

La lista que fue publicada en el portal público de Elección de Consejeros INE 2023 solo estuvo unos minutos y fue retirada.

De acuerdo con el documento los criterios que se evaluaron fueron: autonomía e independencia, trayectoria profesional, logros y participación en materia democrática, principios democráticos, de género y de inclusión, virtudes, valores y ética profesional, vocación para el servicio público, claridad y calidad de la expresión escrita, capacidad de argumentación, capacidad de detección de problemas y soluciones del Sistema Electoral.

A partir de este viernes hasta el lunes 20 de marzo los aspirantes tendrán entrevistas presenciales con las y los integrantes del Comité Técnico de Evaluación.

Las entrevistas serán privadas y se video grabarán. Al finalizar el proceso serán públicas. De los 92 entrevistados tendrán que salir 20 quienes formarán parte de las cuatro quintetas.

