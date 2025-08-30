Parque industrial en el Bajío: clave para la expansión industrial en México

El Bajío se ha consolidado como una de las regiones industriales más fuertes de México, gracias a su conectividad, estabilidad y mano de obra calificada. Empresas de sectores como automotriz, aeroespacial, agroindustria y manufactura han encontrado en el Bajío una base sólida para crecer y operar a nivel global.

En este contexto, contar con un parque industrial en el Bajío bien ubicado y con infraestructura completa es esencial para garantizar eficiencia operativa y escalabilidad.

¿Por qué apostar por el Bajío para tu operación industrial?

Cercanía con armadoras y proveedores Tier 1 y Tier 2



Conectividad carretera con salida a puertos y frontera



Mano de obra calificada y entorno político estable



Parques con servicios completos y disponibilidad inmediata



VYNMSA, con más de 30 años de experiencia en la construcción y arrendamiento de naves industriales en México, opera parques industriales en estados clave del Bajío como Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, ofreciendo soluciones que integran edificio + servicios + soporte técnico.

Parques industriales de VYNMSA en el Bajío

Si estás explorando opciones de instalación o expansión, estos son algunos de los parques más destacados:

🏭 Querétaro

VYNMSA Querétaro Industrial Park : Ubicación estratégica con acceso inmediato a vías logísticas clave del Bajío, facilitando el movimiento eficiente de mercancías hacia los principales mercados nacionales e internacionales.



🏗️ San Luis Potosí

VYNMSA San Luis Industrial Park : Ubicado dentro de LoGISTIK II, en el corazón del clúster automotriz del estado. Es ideal para empresas Tier 1 y Tier 2 que buscan operar cerca de OEMs y optimizar su cadena de suministro en una zona con infraestructura de primer nivel.



🚚 Guanajuato

VYNMSA Guanajuato Industrial Park : Espacios industriales versátiles, ideales para empresas agroalimentarias, logísticas y manufactureras que requieren conectividad regional y mano de obra especializada.



¿Qué tipo de naves ofrece VYNMSA en el Bajío?

Naves de inventario listas para operar



Proyectos a la medida (build-to-suit)



Infraestructura con servicios incluidos desde el inicio



No espacios modulares compartidos

