Parque industrial en el Bajío: clave para la expansión industrial en México

El Bajío se ha consolidado como una de las regiones industriales más fuertes de México, gracias a su conectividad, estabilidad y mano de obra calificada. Empresas de sectores como automotriz, aeroespacial, agroindustria y manufactura han encontrado en el Bajío una base sólida para crecer y operar a nivel global.
En este contexto, contar con un parque industrial en el Bajío bien ubicado y con infraestructura completa es esencial para garantizar eficiencia operativa y escalabilidad.
¿Por qué apostar por el Bajío para tu operación industrial?
- Cercanía con armadoras y proveedores Tier 1 y Tier 2
- Conectividad carretera con salida a puertos y frontera
- Mano de obra calificada y entorno político estable
- Parques con servicios completos y disponibilidad inmediata
VYNMSA, con más de 30 años de experiencia en la construcción y arrendamiento de naves industriales en México, opera parques industriales en estados clave del Bajío como Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato, ofreciendo soluciones que integran edificio + servicios + soporte técnico.
Parques industriales de VYNMSA en el Bajío
Si estás explorando opciones de instalación o expansión, estos son algunos de los parques más destacados:
🏭 Querétaro
- VYNMSA Querétaro Industrial Park: Ubicación estratégica con acceso inmediato a vías logísticas clave del Bajío, facilitando el movimiento eficiente de mercancías hacia los principales mercados nacionales e internacionales.
🏗️ San Luis Potosí
- VYNMSA San Luis Industrial Park: Ubicado dentro de LoGISTIK II, en el corazón del clúster automotriz del estado. Es ideal para empresas Tier 1 y Tier 2 que buscan operar cerca de OEMs y optimizar su cadena de suministro en una zona con infraestructura de primer nivel.
🚚 Guanajuato
- VYNMSA Guanajuato Industrial Park: Espacios industriales versátiles, ideales para empresas agroalimentarias, logísticas y manufactureras que requieren conectividad regional y mano de obra especializada.
¿Qué tipo de naves ofrece VYNMSA en el Bajío?
- Naves de inventario listas para operar
- Proyectos a la medida (build-to-suit)
- Infraestructura con servicios incluidos desde el inicio
- No espacios modulares compartidos
📍 ¿Listo para crecer en una de las regiones más competitivas del país? Explora los parques industriales de VYNMSA y conoce por qué son una opción preferida por empresas líderes.