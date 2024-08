Paro en Poder Judicial no es legal: Claudia Sheinbaum

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, consideró que no debe despedirse a los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro de labores, sin embargo, dicha suspensión de actividades “no es legal”.

Luego de que se diera a conocer la solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Consejo de la Judicatura, para que deje de pagar los salarios a quien se mantenga en el paro, la próxima mandataria federal cuestionó que los jueces y magistrados continúen cobrando sus salarios.

¿Cómo te vas a paro y sigues recibiendo 150 mil pesos mensuales?, entonces está la parte legal, pero además pues hay que preguntar si hiciéramos una encuesta el 90 por ciento diría si se van a paro pues sí pero que no cobren salario no. Yo creo que hay que hacer un llamado no, o sea no es legal este paro que están haciendo», agregó.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México solicitó a los jueces y magistrados que se postulen a la elección y que cumplan con los requisitos, y que consideren que es “poco ético” que se vayan a paro y cobren.

“Yo creo que hay que hacer un llamado, que no es legal (el paro) en este caso. Que se postulen a la elección. Aquí también dice que no pueden usar recursos públicos para campañas. Ni privados. O sea que son muy austeros sus postulaciones. Pero si son buenos, son muy buenos y tienen un currículum extraordinario», expresó.

Desde su casa de transición, en conferencia de prensa, la doctora Claudia Sheinbaum respondió que el estimado para las elecciones de los jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial en el 2025, es el que el INE ha dado a conocer por cinco mil millones de pesos.

Afirmó que una parte vendría de los fideicomisos del Poder Judicial.

En cuanto a las críticas sobre el requisito de una carta de recomendación de sus vecinos para los aspirantes a los puestos del Poder Judicial, Claudia Sheinbaum defendió dicho requerimiento.

La morenista afirmó que la reforma al Poder Judicial “es una propuesta que garantiza autonomía y perfiles de personas “de buena fama pública”.

