Pandillas usaban cámaras ilegales para vigilar calles en Guatemala; policía desmonta la red

La Policía Nacional Civil de Guatemala desmanteló una red de cámaras de videovigilancia instalada sin autorización en calles de Boca del Monte y Villa Canales. Las autoridades sostienen que los dispositivos eran utilizados por pandillas para observar patrullajes, controlar movimientos vecinales y apoyar actividades delictivas.

Decenas de cámaras bajo control criminal

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal retiraron al menos 28 equipos en una primera intervención. Las diligencias se ampliaron a otros puntos y elevaron el total por encima de 40 dispositivos.

Las cámaras estaban colocadas en postes de alumbrado y tendidos eléctricos. Según la investigación, transmitían información útil para anticipar la llegada de fuerzas de seguridad, vigilar rivales y coordinar extorsiones o ataques.

Una estrategia que ya apareció en otras zonas

El caso no es aislado. La PNC ha informado del retiro de más de 200 cámaras vinculadas con estructuras como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 en distintos sectores del área metropolitana.

La tecnología que normalmente protege a una comunidad fue invertida para fortalecer el control territorial de grupos criminales. Esto muestra una evolución de las pandillas: ya no dependen únicamente de vigilantes en las calles, sino de redes digitales y almacenamiento remoto.

Investigación técnica de los equipos

Los dispositivos quedaron bajo custodia del Ministerio Público. Los peritajes buscarán identificar direcciones IP, sistemas de grabación, conexiones de internet y cuentas desde las que se administraba la red.

Esa información puede permitir ubicar a instaladores, operadores y personas que financiaron el sistema. También podría revelar horarios, objetivos vigilados y vínculos con hechos violentos recientes.

Recuperar el espacio público

Las autoridades guatemaltecas consideran que desmontar la infraestructura es parte de una estrategia más amplia para recuperar calles y reducir la capacidad de intimidación. Sin embargo, el retiro físico debe acompañarse con vigilancia para impedir que los equipos sean reinstalados.

El operativo abre un nuevo frente en la seguridad centroamericana: la disputa por el control tecnológico del territorio. Cámaras, redes inalámbricas y centros de monitoreo pueden ser herramientas de prevención, pero también convertirse en instrumentos del crimen cuando funcionan fuera de supervisión y legalidad.