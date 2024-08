PAN presenta en el Senado propuesta alterna de Reforma Judicial

El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente, Marko Cortés , senadores y diputados presentó una propuesta de reforma al Poder Judicial con el objetivo de mejorar el sistema de justicia en México.

En conferencia de prensa desde el Senado , destacó de la propuesta el garantizar el 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación para fortalecer la autonomía del Poder Judicial.

Que se analice cuántos jueces debe haber por cada cien mil habitantes y se incremente, porque en México solo se tienen tres, cuando la OCDE recomienda tener 63 por cada cien mil habitantes.

Se pronunció a favor del fortalecimiento del personal de justicia federal y estatal para el nombramiento del sistema de jueces y magistrados y que del 100% de personas que se sumen al Poder Judicial laboralmente, el 70% provenga de Carrera Judicial y el 30% de la sociedad civil.

Para la elección de ministros, apuntó, es fundamental la creación de un Comité Técnico de Evaluación del Poder Judicial, independiente, con siete integrantes, con garantizada participación ciudadana, y que sea quien haga las propuestas de las ternas al Senado de la República y no sea más el presidente.

Asimismo, contempla autonomía constitucional del Consejo de la Judicatura Federal, para que cuatro integrantes sean propuestas de consejeros del Poder Judicial pero otros tres, sean electos por el voto popular y revisen en el desempeño de jueces y magistrados.

Marko Cortés mencionó también la importancia de crear una Escuela de Formación Judicial, que los órganos jurisdiccionales tengan un plazo de seis meses para la resolución definitiva de asuntos en materia civil, penal o mercantil y la garantía íntegra al derecho a la reparación integral del daño.

Asimismo, planteó la elección en urnas del titular de la CNDH y “jueces sin rostro” para crimen organizado”; flexibilizar requisitos para impugnar leyes y actos de gobierno; y que juicio de amparo mantenga efectos generales.

“Esperamos que el presidente, que la presidenta electa acepten este reto y le dejen el derecho a la gente de elegir quién va a velar por la defensa del derecho humano, frente a un acto de gobierno arbitrario. Que no le saque el presidente, que no le saque la presidenta electa que haya en derechos humanos alguien que no controlen”, indicó.

