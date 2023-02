PAN no se puede desligar de García Luna: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el PAN no puede desligarse de Genaro García Luna, quien fue hallado culpable de narcotráfico y de mentir a una autoridad en Estados Unidos, luego de que ayer el líder nacional de ese partido, Marko Cortés, asegurara que el secretario de Seguridad de Felipe Calderón nunca fue militante.

“No se puede tapar el Sol con un dedo, ¿por qué ahora esto no es militante del PAN? Debe de haber infinidad de testimonios de cómo legisladores del PAN, dirigentes del PAN defendían la estrategia de Calderón, de García Luna”, dijo en su conferencia de este viernes 24 de febrero.

López Obrador señaló que lo más importante o fundamental no es si era panista, sino que fue un hombre clave para enfrentar a la delincuencia y al final se asoció con ella desde el gobierno de Vicente Fox cuando fue director de la Agencia de Investigación Criminal y siguió en el sexenio de Felipe Calderón en el que fungió como secretario de Seguridad.

“Si fue militante o no eso no es lo fundamental, lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN, o sólo que Fox ya no sea del PAN y fue secretario de Seguridad de Calderón y de acuerdo a la Constitución, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios, depende del presidente el secretario de Seguridad y Calderón también llegó al gobierno impulsado por el PAN”, señaló al evidenciar que con ello Acción Nacional no se puede desvincular del exfuncionario que espera sentencia en Estados Unidos.

Aseguró que comprende que esta pueda ser una situación difícil para ellos y celebró que el dirigente del PAN y otros panistas ya se hayan pronunciado luego de que García Luna fue declarado culpable tras un mes de juicio y en el que los fiscales presentaron 26 testigos contra él.

“Celebro que después de un tiempo, porque como que quedaron pasmados, ya reaccionaron algunos dirigentes del PAN. Entiendo que es una situación difícil para ellos y es también una oportunidad”, señaló.

Agregó que el PAN tendría que pedir una investigación a fondo, a fin de saber cómo era la relación de García Luna con Fox y con Calderón y reiteró que el exfuncionario aún podría convertirse en un testigo y revelar dicha información, a fin de no sólo reducir su condena que podría ir hasta la cadena perpetua, sino para “purificar, sanear la vida pública” del país.

Por: Excélsior