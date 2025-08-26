PAN encabezará próxima presidencia de la Cámara de Diputados

La próxima presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recaerá en el Partido Acción Nacional (PAN), conforme al acuerdo parlamentario vigente.

La vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Noemí Luna, recordó que el convenio establece que el primer año correspondía a Morena, como primera fuerza política, mientras que el segundo año será para el blanquiazul.

“El acuerdo era: el primer año ordinario es para Morena por ser la primera fuerza política con representación, pero quien le sigue es Acción Nacional y tendría que ser así por respeto. El coordinador de diputados de Morena lo ha dicho con mucha claridad, que van a respetar el acuerdo”, señaló.

El nombramiento del presidente de la Cámara Baja se definirá en la reunión plenaria del PAN que se realizará en Guadalajara, Jalisco, del 27 al 29 de agosto.

Uno de los nombres que más suena para presidirla es el de la diputada Kenia López Rabadán.“No tengo duda que cualquiera de los 71 diputados o diputadas del PAN lo hará con institucionalidad, con respeto, que tienen las capacidades para que así sea”, afirmó Luna.

Por: Uno Tv