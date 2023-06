Pamela Cerdeira: ‘Víveres donados para Turquía nunca se entregaron a la Sedena’

En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Pamela Cerdeira, conductora de MVS Noticias, habló de su investigación en que descubrió que los víveres donados para Turquía nunca salieron de la Ciudad de México, ni se entregaron a la Sedena.

La periodista realizó un seguimiento de la localización de dos productos donados, que llegarían a Turquía como apoyo luego de los sismos que azotaron ese país y que dejaron cientos de muertes y edificios destruidos.

De igual forma, registró su posición en una cuenta de Twitter, donde daba a conocer su localización, y que finalmente la llevaron a hallarlos en un mercado y en el interior de una escuela, sólo recuperando uno de estos.

«Abrí una cuenta de Twitter y fui narrando a dónde se iban moviendo los objetos», comentó. En la conversación, la periodista señaló que ha rastreado por cuatro meses los dos artículos, un paquete de papel higiénico y un paquete de arroz.

Apuntó que uno de estos fue llevado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y el otro a la Secretaría de Finanzas capitalina, para después llegar a sus destinos finales.

Pamela Cerdeira explicó que realizó una solicitud de transparencia al gobierno capitalino y se le indicó que los víveres recolectados habían sido entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y posteriormente trasladados a Turquía desde un vuelo salido del Aeropuerto de Santa Lucía, información que contrasta con el rastreo de los artículos, que apunta nunca salieron de la CDMX.

«Insisten en que se entregaron a la Secretaría de la Defensa, pero nunca estuvieron en manos de la Secretaría de la Defensa», dijo.

Agregó que pese a que la Sedena sí llevó víveres donados a Turquía, los recolectados por el gobierno capitalino, entre los que se incluyen los dos de su investigación, no salieron de la Ciudad de México.

Acerca del llevado a una escuela, este se encontraría en un banco de alimentos que operaría un diputado federal de Morena, con quien conversó en la emisión de su programa en MVS.

«Este diputado me dijo que no, me dijo que su banco de alimentos es un evento en que los productores venden más barato a los vecinos», expresó.

Abundó que el banco de alimentos no sucede al interior de la escuela y él no tendría acceso a la institución educativa. Pamela Cerdeira apuntó que la respuesta de las autoridades capitalinas sobre los víveres donados para Turquía no debería ser una «atención» como lo han calificado, sino una obligación.

Por: MVS