Pacífico debate entre las candidatas a la gubernatura del Edo. de México

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) organizó el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura, Delfina Gómez y Alejandra del Moral, a casi dos semanas de que se lleven a cabo las elecciones 2023 en la entidad. En el segundo debate entre las candidatas de la alianza Va por el Estado de México y de Morena, PT y Partido Verde se tratarán temas como seguridad, economía, educación, medio ambiente y desarrollo sustentable.La moderadora del segundo debate Ginarely Valencia Alcántara dio a conocer al inicio del debate cuáles eran las reglas y el formato que estará dividido en cuatro bloques.En su primera intervención, Alejandra del Moral aseguró que el debate es una gran oportunidad para contrastar quién puede ser la mejor gobernadora y aseguró que Morena es el cambio de destruye.A nosotros nos mueve el amor, a ellos el odio, el rencor. El 4 de junio decidirás en manos de quién pones el futuro de tu familia”, dijo la candidata de la alianza, quien destacó que ya alcanzaron en las encuestas a Delfina Gómez.En su turno, la candidata de Morena dijo que es una elección histórica, ya que los mexiquenses ya eligieron el cambio, un cambio que tienen que iniciar por escuchar al pueblo.Tenemos la oportunidad este 4 de junio de lograr la transformación y tener un estado con visión, el cambio es imparable, están realmente desesperados porque es lo que vemos. Les vamos a dar una lección de dignidad, del desprotegido contra el poderoso”, dijo la ex titular de la SEP.Además de presentar sus propuestas en materia de seguridad y justicia, economía y empleo, educación y medio ambiente, las candidatas a la gubernatura intercambiaron acusaciones.Del Moral aseguró que ya alcanzó a Delfina en las encuestas y que volverá a perder por segunda ocasión.Me da mucho gusto Delfina que empieces a debatir, no te enojes, enojate con los que te dicen mentiras, ya te alcance, te voy a ganar, ya perdiste una vez y vas a volver a perder”, dijo la candidata de la coalición Va por México.Y en su turno, Delfina Gómez le recordó a Del Moral que ya le ganó una vez y que en esta ocasión será lo mismo.Cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y las mentiras, debe ser frustrante ver como pasaron las horas, los días y los meses y no lograste avanzar ni un solo punto en la preferencia, el tiempo se te acabó, los apoyos se te acabaron, te estas quedando sola y te recuerdo que ya te gané una vez por casi el doble de votos y esta vez no será la excepción”, dijo Delfina Gómez.Por: Excélsior