Ofrece Adán Augusto acabar con la inseguridad en Guanajuato y en todo el país

Al hacer un reconocimiento a los trabajadores y al sindicato petrolero, Adán Augusto López Hernández garantizó que en Guanajuato se acabará con la inseguridad, «porque nosotros sabemos como hacerlo», afirmó.

En Salamanca, Guanajuato. en su tercer día de recorrido por todo el país, López Hernández recordó que, cuando asumió la gubernatura de Tabasco, el estado se encontraba en las peores condiciones de seguridad, pero apenas en el primer año de su administración se logró abatir ese fenómeno y la entidad es hoy una de las más seguras de México, subrayó.

Por la mañana, en rueda de prensa en Aguascalientes, Adán Augusto López Hernández había sostenido que hay diversos estados de la República donde se acentúa la violencia, y aseguró que ello es consecuencia de la falta de coordinación con la Federación, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y justo en este sentido señaló a Guanajuato y Chihuahua, ambos estados gobernados hoy por el Partido Acción Nacional: “Pero eso aquí se va a acabar la violencia. Vamos a trabajar con todos ustedes y vamos juntos a acabar con la inseguridad», garantizó.

Más adelante, el político tabasqueño acusó a la agencia de noticias Latinus, que encabeza el periodista Carlos Loret de Mola, de sumarse a la campaña de algunos medios en su contra, tras publicar que llevó a su evento de Aguascalientes a personal de cocina de la Secretaría de Gobernación y a militares.

«Andan otros que son peor que de los de televisa, los de Latinus, inventan un cuento chino. Que le rasquen bien porque no me van a encontrar nada», aseguró.

El político tabasqueño abundó que los potentados de siempre y los señores de los dineros no podrán contra el pueblo, “a mi no me importa que no me saquen en los noticieros de Televisa, a mi me interesan ustedes, yo no quiero que me mencionen siquiera en sus telenovelas.

Si el pueblo se organiza no nos gana Televisa. No nos van a doblegar”Aseguró que aportará su granito de arena para consolidar la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, la cual, “llegó para quedarse porque la transformación es para los ciudadanos».