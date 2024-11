Oficial, diputado Jorge Romero será presidente del PAN

La Comisión Organizadora del proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) oficializó que el diputado federal con licencia Jorge Romero Herrera ganó las elecciones internas y se convertirá en el próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del blanquiazul.

De acuerdo con el corte preliminar dado a conocer esta noche por la Comisión organizadora, con el 91.7 de las casillas computadas hasta anoche, 80 por ciento de votos fueron para Jorge Romero y 20 por ciento para Adriana Dávila Fernández, la otra aspirante.

Luego que una hora antes, Romero Herrera se había declarado ganador, la ex diputada Adriana Dávila reconoció en un comunicado que los números oficiales y las actas no le favorecieron, pero subrayó: “No estoy convencida de la legitimidad del proceso. Desde un inicio no se tuvo certeza, se violó la legalidad, y fue una elección inequitativa. Así, de esa manera, hoy ganaron.

Hago un llamado a la nueva dirigencia: El modelo de PAN que ustedes han construido desde la última década no funciona. No sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Gómez Morín”.

De acuerdo con Dávila, “alrededor del 70 por ciento de los panistas no fue a votar”, pero la Comisión Organizadora sostuvo que hubo una participación de cerca del 50 por ciento de los militantes, aunque no dio a conocer una cifra final hasta que concluya el conteo.

Adelantó que será el miércoles cuando, de confirmarse el conteo preliminar, darán la constancia de mayoría a Jorge Romero.

En tanto, el viernes está previsto que se realice la entrega-recepción por parte de la actual dirigencia encabezada por Marko Cortés al equipo que integró la planilla de Romero Herrera.

Por: La Jornada