Normalistas de Ayotzinapa lanzan cohetones a Palacio Nacional

Un grupo de normalistas de Ayotzinapa lazaron esta tarde cohetones a la fachada de Palacio Nacional, el cual es resguardado por elementos de la Policía Militar.

Los normalistas que iban embozados, después de lanzar los cohetones, subieron a camiones para retirarse, hechos que dejaron al menos 26 policías capitalinos heridos.

Las protestas se dan luego de que ocho militares acusados de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa salieron de prisión militar para llevar su proceso en libertad.

Al respecto, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, señaló que dentro del inmueble “todo está en orden, no hay ningún problema, se escuchó un ruido fuerte pero no hay nada en Palacio, dentro de Palacio todo está tranquilo, no hay ningún problema (la situación) es de total calma, no ha habido ni alteración del trabajo ni de la situación de la dinámica cotidiana, entonces todo tranquilo, las puertas están abiertas, todos los trabajadores y quienes tienen alguna cita aquí pues entran libremente”.

“Todos los movimientos sociales, todas las demandas sociales están siendo atendidas o cuando se presentan aquí que no han, por falta de atención, se manifiestan aquí en Palacio, se les atiende, entonces hay diálogo con todos», dijo Ramírez.

Por estos hechos, se reporta que 26 policías resultaron con alguna afectación, por lo que fueron tendidos por los servicios médicos.

Con información de Rocío Méndez