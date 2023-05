“No tengo relación con él”: AMLO se deslinda de Mejía Berdeja; pide no usar su nombre

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó la mañana de este jueves de Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila y quien trabajó como Subsecretario de Seguridad federal en su Gobierno, ya que lo ha mencionado durante su campaña electoral, así como al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Yo no puedo hablar de eso, pero sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar, pero no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él“, aseguró desde Palacio Nacional.

Luego de ser cuestionado por las diversas referencias que ha hecho Mejía Berdeja a su persona, el mandatario mexicano dijo que le parece “un acto de deshonestidad el estar utilizando” su “nombre para una campaña cuando” no tiene relación.

“Además, yo tengo licencia de mi partido. Pero siempre he sostenido, porque me tocó a mí impulsarlo, que se tiene que respetar la opinión del pueblo y que se tienen que respetar los resultados de las encuestas, y ese es un asunto estatutario en mi partido”, recordó.

La candidatura de Ricardo Mejía Berdeja significó la fractura de partidos que en los últimos años han sido aliados en la mayoría de los procesos electorales: PT y Morena.

En diciembre pasado, Mario Delgado, presidente de Morena, informó que con base en tres sondeos, uno interno y dos por medio de empresas privadas —Mendoza y Blanco, y Covarrubias y Asociados— resultó que por más de 10 puntos el coordinador en la entidad del norte del país y abanderado sería el Senador Armando Guadiana.

Luego del anuncio, voces dentro del partido mostraron su inconformidad con el resultado de las encuestas que llevaron a la decisión. Una de ellas fue la de Mejía Berdeja, quien aseguró que los resultados derivaron de una “encuesta sesgada”.

El entonces funcionario federal consideró que Delgado Carrillo jugó en contra de la Cuarta Transformación al tomar como ganador a Guadiana Tijerina. En medio de las quejas, el 15 de diciembre de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador habló por Mejía en Palacio Nacional.

