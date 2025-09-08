“No tengo obligación de ser austero”: Noroña explota contra estudiante que lo cuestionó por casa de 12 mdp

Una vez más, el senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, explotó al ser cuestionado sobre la casa de 12 millones de pesos que adquirió en Tepoztlán, Morelos.

En esta ocasión, el confrontamiento lo tuvo con una estudiante en el evento “Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Estudiantes del 68”, realizado en el Senado de la República.

Victoria Montes de Oca Castañeda, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuestionó al legislador morenista sobre el estilo de vida que tiene y la política de austeridad que predica el partido al que pertenece.

“¿Dónde queda lo que tanto habla su partido…de la austeridad? No puede venir a decir eso de la austeridad si no la hay”, dijo la joven.

Al respecto, el senador de Morena respondió que hay una confusión entre lo que es “austeridad pública” y “austeridad personal”. Manifestó, además, que él no tiene ninguna obligación de ser austero.

“Confunde la austeridad pública con la austeridad personal. Yo no tengo ninguna responsabilidad de ser austero. Son las políticas públicas las que son austeras”, aseveró Noroña.

Por: Uno tv