No tenemos problemas si Trump no nos invita a su toma de protesta: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no ha recibido una invitación del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para su toma de protesta del próximo 20 de enero, y aseguró que no habría problemas de no recibirla, pues “no siempre se invitan a los jefes de Estado”.

“Momentos anteriores de las tomas de protesta de los presidentes de Estados Unidos no siempre invitan a jefes de Estado. Y en este caso vamos a esperar y no consideraríamos… Pues lo que decida el presidente Trump, no tenemos ningún problema con eso”, afirmó.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aclaró que sí habrá la presencia de México en la toma presidencial del magnate estadounidense, pues sí hay una invitación para Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos.

“Hasta ahora, ¿qué hemos recibido? Una invitación en la Embajada de México en Estados Unidos, al embajador. Entonces, no hemos recibido alguna invitación personalizada. Vamos a estar ahí.

Y yo, tengo confianza en que va a haber una buena relación con el gobierno de Estados Unidos”, destacó.

