¡No me toques! Noroña y ‘Alito’ se van a los golpes en el Senado

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, y el dirigente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, se enfrentaron a manotazos y empujones en la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Al finalizar la sesión de la Comisión Permanente en la antigua casona de la calle Xiconténcatl, sede alterna del Senado, el senador del PRI se acercó a la Mesa Directiva para reclamar que Fernández Noroña no le dieran el uso de la palabra.

Mientras los diputados y senadores entonaban el Himno Nacional, ‘Alito’ tocó a Noroña del hombro y le hizo el reclamo, mientras el aún presidente del Senado le pedía que se retirara de la mesa.

“No quiero ser grosero, espero a que terminen (de entonar el Himno Nacional)”, se escuchó decir al senador priista.

Una vez que concluyó la entonación del Himno, ‘Alito’ encaró al morenista y le gritó: “Te estoy pidiendo la palabra”, y el priista jaló a Noroña y lo empujó.Esto provocó que el presidente del Senado por poco cayera al suelo, mientras alcanzó a decir: “No me toques”.

Al intentar detener la discusión, senadores y diputados intervinieron y el priista Carlos Gutiérrez Mancilla le propinó un golpe a Noroña, cuando este intentaba bajar de la tribuna.

En tanto la diputada de Morena, Dolores Padierna intentaba contener a Fernández Noroña y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde, también intentaba frenar la confrontación.

Antes, el senador y líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, acusó de “apestar políticamente” a Fernández Noroña, durante la sesión de la Comisión Permanente.

Previamente, Fernandez Noroña, en su calidad de presidente de la Mesa directiva, señaló que Moreno Cárdenas había “demolido” al PRI, luego de la renuncia al tricolor del senador Néstor Camarillo, quien se integró a la bancada de Movimiento Ciudadano.

Por: Excélsior