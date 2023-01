No hay recursos legales que detengan el Tren Maya: López Obrador

No existen amparos u otro recurso legal que implique la suspensión de las obras de construcción del Tramo 5 del Tren Maya, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo realiza este fin de semana una gira por el sureste para supervisar la construcción del Tren Maya.

“No hay suspensión, no existe, ayer me preguntaron eso, es un escrito que todavía no resuelve el juez”, dijo el Mandatario en una entrevista que difundida por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

López Obrador aseguró este sábado que todavía no resuelve el poder judicial sobre los recursos interpuestos en contra del Tren Maya.

El pasado 19 de enero, #SélvameDelTren difundió un comunicado en el que señala que el juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán otorgó una nueva suspensión provisional del Tramo 5 Norte y Sur, el cual ordena que la obra se frene de inmediato.

El presidente recorre cada dos semanas la obra del Tren Maya, por lo general, mediante sobrevuelos de helicóptero.

Por: Excélsior