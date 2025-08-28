‘No hay pruebas’: Sheinbaum tras señalamientos de sobornos de ‘El Mayo’ a funcionarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló nuevamente sobre los señalamientos de supuestos sobornos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a funcionarios públicos.

En este contexto, la mandataria indicó que no hay ninguna prueba como tal que señale que algún funcionario de su gobierno haya recibido sobornos del narcotraficante, hoy recluido en los Estados Unidos.

En más sobre el tema, la jefa de Estado afirmó que si en las investigaciones que están en curso en materia de combate a la seguridad se encuentra colisión de alguna autoridad con el crimen organizado esta acción no será encubierta.

Sobre las investigaciones en materia de seguridad, Sheinbaum Pardo mencionó que estas se realizan de forma continua, y no iniciaron a raíz de las declaraciones de Ismael Zambada o de otros narcotraficantes o líderes del crimen organizado.

Por último, la primera presidenta del país señaló que en caso de que haya una incautación de recursos a ‘El Mayo’, se pediría a las autoridades de Estados Unidos que sean devueltas a México para utilizarlos en favor de la población del país.

En su intervención sobre el tema, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch subrayó que tras la detención de diversos líderes o fundadores del Cártel de Sinaloa, esta organización no puede darse por terminada.

Bajo esta premisa, mencionó que aún hay células y líderes que deben ser detenidos y que en esa lucha se encuentran las autoridades.No puede estar terminado el cártel porque hay varias cabezas de esto que fue en su momento el Cártel de Sinaloa, todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos”, apuntó.

Para cerrar, el titular de SSPC reconoció que dicha organización delictiva sí se encuentra mermada tras los operativos de los últimos meses así como por su pugna interna.

Por: Excélsior