No habrá ‘dedazo’ para las elecciones, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que en las elecciones no habrá favoritos o ganadores anticipados, conocidos como «tapados».Desde Chilapa, Guerrero, el titular del Ejecutivo estableció que los candidatos ganadores o favoritos en una elección ya no son determinados por «los de arriba».Ya también no va a haber tapados ni dedazo. Nada de que ‘este es, ya lo destaparon, ya lo decidieron allá arriba’, no; va a decidir el pueblo, porque en la democracia el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide», puntualizó López Obardor.Al evaluar los programas sociales que entrega su administración, el titular del Ejecutivo insistió en que esos apoyos económicos siguen siendo criticados por los que consideró sus opositores, que los consideran populistas.Populistas, paternalistas, porque lo que se le daba a los de arriba, a los potentados, eso le llamaban fomento o rescate, y lo poco que se le da a los pobres lo llaman despectivamente populismo, paternalismo, paternalismo. ¡Que se vayan al carajo!», reiteró.Por: Excélsior