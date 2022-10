No había droga en agua: López Obrador sobre estudiantes intoxicados en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la intoxicación que sufrieron estudiantes de una escuela en Chiapas haya sido por agua con droga.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario explicó que, tras una serie de análisis, los resultados demostraron que no había rastros de droga en el agua, por lo que no se descarta que haya sido una intoxicación por alimentos o agua.

«No se ha encontrado droga en el agua, se han encontrado otro tipo de sustancias o elementos, pero no droga y tenemos que presentar todos los elementos como se están haciendo todos los estudios y todavía no concluyen”, dijo.

López Obrador llamó a evitar la psicosis, así como a replicar discursos en redes sociales en las que, sin fundamentos, se dan versiones sobre estos hechos.

“Quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro que no pasará nada grave a los muchachos, pero sí me preocupa que vaya a haber un acto precipitado de castigo a quien se piense que le está queriendo hacer mal a los jóvenes”, comentó.

Por: Excélsior