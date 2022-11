No estamos ardidos, resentidos o frustrados: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó de incurrir en «mala costumbre e injerencismo» al portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Vedant Patel, quien la semana pasada habló en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para el mandatario mexicano es normal lo dicho por el funcionario estadunidense debido a que siempre ocurre algo parecido; ya sea que los adversarios al gobierno vayan a acusarlo con el vecino del norte o bien hasta España para que lo «regañe» el rey.

López Obrador dijo que pese a esas costumbres, las personas son libres de expresar su opinión y «no pasa nada» pues también es bienvenida la crítica, sobre todo en democracia.

«Esa es la costumbre que había antes de que se iban a quejar a Estados Unidos, nos van a acusar o van a la embajada con nuestro amigo Ken Salazar o al Departamento de Estado y nunca falta tampoco en el gobierno de Estados Unidos alguien que quiera declarar, porque es parte de su tradición; yo diría de sus malas costumbres, el injerencismo, pero tampoco pasa nada», externó en la conferencia de este lunes.

López Obrador remarcó que los opositores al gobierno «siempre han ido a buscar ayuda al extranjero porque se acostumbraron a someterse», pero se les olvida que en la actualidad existen muy buenas relaciones con el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha sido el primero en ofrecer un trato igualitario entre su país y México.

También explicó que si habla claro y en contra de sus adversarios es porque no le gusta simular sino hablar con la verdad.

«Si no aclaramos las cosas, va a parecer que somos rebeldes sin causa o como se piensa, que estamos resentidos, ardidos, frustrados; no, es que necesitamos la transformación y no podemos estar poniendo la basura debajo del petate, hay que limpiar, hay que purificar la vida pública y para eso hay que hablar con claridad, no engañar, no simular» indicó ante los periodistas.

Por: Excélsior