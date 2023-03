No es un crimen: Trump desestima la investigación de Nueva York

El exmandatario Donald Trump desestimó este sábado su posible imputación por dinero pagado para silenciar a una actriz porno, al celebrar su primer acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2024 de Estados Unidos.

El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del ‘departamento de la injusticia’ en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor, no es un caso», dijo a sus partidarios en la localidad texana de Waco.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, investiga si las actriz Stormy Daniels recibió 130 mil dólares de parte de Trump, justo antes de las presidenciales de 2016, presuntamente para no hablar públicamente de una supuesta relación amorosa entre ambos.

Nunca me gustó ‘Cara de Caballo'», dijo Trump, dando a Daniels un apodo despectivo.

Esa no sería la elegida. No hay ninguna. Tenemos una gran primera dama».

Trump había dicho que sería arrestado la semana pasada y advirtió que su acusación podría resultar en «potencial muerte y destrucción», aparentemente por parte de partidarios enojados.

Se convertiría en el primer expresidente o presidente en ejercicio en ser acusado de un delito si el gran jurado, un panel de ciudadanos convocado por Bragg, decide acusarle.

Por: Excélsior