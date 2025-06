‘No es con redadas como se atiende el fenómeno migratorio’: Sheinbaum a Trump

No es con redadas y violencia de las fuerzas del orden como se debe abordar la migración indocumentada en los Estados Unidos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a los operativos realizados en ciudades de California.

Desde San Andrés Cholula, Puebla, dijo que la cancillería mexicana entró en contacto con el Embajador de los Estados Unidos en México para abordar el tema y reiteró que su gobierno defenderá los derechos de los migrantes mexicanos.

«No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio, no es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio, es sentándose trabajando en una reforma integral migratoria que tomen en cuenta todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera, esa es nuestra posición. Siempre un llamado a la paz a la no violencia a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación”, enfatizó Sheinbaum desde Puebla.

La titular del Ejecutivo expuso que 35 migrantes mexicanos fueron detenidos en el transcurso del sábado en las redadas en California y que el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, entró en contacto con autoridades estadounidenses para conocer los detalles de la situación.

«Siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos y que sepan que si quieren regresar a México, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Tenemos el programa México te Abraza para recibir a las mexicanas y a los mexicanos que están en Estados Unidos.

Por: Excélsior