‘No creemos en ninguna de sus leyes’: Gritan mujeres por 25 N

“¡Asesinos son ustedes, no creemos ninguna de sus leyes!”, expresaron a todo pulmón un millar de mujeres que marcharon desde la glorieta de Las Mujeres que Luchan hasta el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional, resguardado detrás de una muralla metálica de más de 3 metros de altura.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y tras hacer pase de lista de las ausentes, entre ellas Lesvy Berlín y Mariana Lima, a lo que la multitud respondió “presente ahora y siempre” como “las 10 que hoy se sumen a la lista”, desde el mitin aclararon que “visten de morado, por luto, por que no hay justicia en el país para las mujeres”.

Integrantes de Maternidades Feministas, México exigieron desde el megáfono la homologación de los criterios penales “y hacer cumplir la sentencia Mariana Lima de que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. ‘Llegaremos todas’ cuando las mujeres dejemos de representar el 24.5% de las más de 114 mil víctimas de desaparición”.

“Cuando las desigualdades laborales relacionadas con la discriminación de género desaparezca porque actualmente se ubica en 85%. ‘Llegaremos todas’ cuando no seamos 2.5 millones más mujeres que hombres en condición de pobreza. Cuando uno de cada cinco nacimientos no sean de madres adolescentes porque más de la mitad corresponde a embarazos no deseados”.

“Hasta ahora el Estado y los gobiernos de México no han ofrecido atención a las mujeres víctimas de violencia. La violencia se ha incrementado y solo el 5.9% de las mujeres violentadas buscó atención institucional. La austeridad no debería aplicarse para las víctimas”, reclamaron desde el presidium.

Cabe destacar que una veintena de mujeres con rostro cubierto realizaron algunas pintas e incluso derribaron algunas protecciones de madera. Al momento, mientras continúa la serie de posicionamientos ya al caer la noche, la protesta se desarrolla sin mayores incidentes.

Entre los contingentes, Edith Olivares directora ejecutiva de Amnistía Internacional México subrayó que las mujeres “salimos a marchar para exigir que cese la violencia en nuestra contra y que el Estado se haga responsable para que podamos vivir libres de violencia”.

“Aún, socialmente, la violencia contra las mujeres sigue siendo tolerada por la mayoría de las personas, en la mayoría de los estados y en diferentes lugares del mundo y además vemos también cómo se están incrementando las formas más graves de violencia contra las mujeres, las más letales como el feminicidio, la trata de mujeres y por lo tanto, la exigencia a los estados es que fortalezcan sus políticas de prevención, de atención y de sanción”.

