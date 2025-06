No caeremos en provocaciones de la CNTE: Sheinbaum

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el paro de labores que lleva varios días por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En este sentido, la mandataria aclaró que su gobierno no caerá en provocaciones, pues aseguró que han estado abiertos al diálogo y para muestra fue la disposición que mostraron ayer tres dependencias federales.

A pesar de ello, reconoció que ha sido difícil para la ciudadanía el plantón que mantiene el magisterio disidente en el Zócalo de la Ciudad de México y calles aledañas, desde el 14 de mayo.

«Ha sido, pues, difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer ninguna provocación de alguna represión, primero porque no creemos en ello y segundo porque sería lo que estuvieran esperando, entonces nosotros no vamos a caer en provocaciones”, externó.

Sobre los resultados del diálogo realizado ayer entre integrantes de la CNTE y la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la jefa de estado indicó que serán dichas instancia quienes den a conocer los detalles.

Van a informar aparte la secretaria de Gobernación, de Educación y el director del Issste, sobre las propuestas que se les hicieron, y ellos están, entiendo, en asambleas para poder tomar en cuenta esta propuesta que se hizo», comentó.

Por: Excélsior