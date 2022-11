No bastan tres días de luto, Colegio Williams debe cerrar: madre de Abner

No bastan los tres días de luto en el Colegio Williams como respuesta a la muerte de Abner Leonel Álvarez, durante su clase de natación el pasado lunes 7 de noviembre, dijo la mamá del niño, Marlene Muñoz.

Este colegio no debería tener tres días solo de luto, debería estar clausurado y acordonado, si esto pasará en un bar de mala muerte al otro día ya estaría acordonado y sin acceso para nada”, señaló.

A dos días de la muerte de su hijo, consideró que no hay ningún avance en cuanto a la investigación y detención de los responsables.

Que se actúe ya, o sea que ya se haga lo que se tiene qué hacer, acordonar, detener, cerrar el plantel, los planteles, que la justicia ya de respuesta a esto porque hoy no hay solo un detenido, hoy no hay una versión oficial, hoy no hay un avance en las investigaciones, hasta el día de hoy no hay una explicación de porque si falleció, o cómo, hoy no hay un castigo en contra de la escuela, no hay un cierre definitivo, no hay una revisión de protocolos, no hay un castigo por ocultar una evidencia, sólo está mi hijo fallecido”.

Aún no hay ningún avance en el caso de la muerte de Abner Leonel Álvarez durante su clase de natación en el Colegio Williams el pasado lunes 7 de noviembre, dijo a Excélsior la mamá del niño, Marlene Muñoz.

Aunque las autoridades de la Ciudad de México han estado en contacto con la madre y el padre de Abner, aún no ven los resultados de los trabajos, pero están al pendiente de los mismos confirmó la mamá.

“Seguimos al tanto de cada uno de los procesos que se están llevando a cabo y no vamos a parar, claro que no esto no va a quedar así”, señaló.

Sobre la cooperación de las autoridades escolares del Colegio Williams, dijo que hasta el momento desconocen cuál era el puesto, ni los nombres, de las personas a cargo de la clase de natación en la que ocurrieron los hechos, pero que el director aceptó que había cámaras en la zona de la alberca.

El martes, tras el funeral, fueron cremados los restos del niño de seis años.

“No pudimos aún ver nada, la verdad es que el día fue para ocuparme de los trámites, para poder estar con mi hijo”.

Insistió en que una escuela como el Colegio Williams, con los costos de su colegiatura, debería tener mayor seguridad para la educación de niñas y niños.

Se paga una colegiatura considerable y no es posible que siga operando como si nada y que la comunidad, los niños, o sea los padres no tienen idea, ellos piensan que solo son los tres días de luto y regresarán a clases como si nada”.

De acuerdo a información en la página web del Colegio Williams el costo de un año en primaria, nivel en el que estaba Abner, es de 123 mil 472 pesos; para el preescolar el costo anual es de 101 mil 851 pesos; para la secundaria de 155 mil 445 pesos; y para el nivel preparatoria y CCH de 157 mil 800 pesos.

Por: Excélsior