Niega Álvarez Máynez acoso sexual contra abogada

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez aseguró que no hay ningún daño a su campaña a pesar del supuesto acoso sexual del que fue acusado por parte de la abogada Ana Castelán Valenzuela.Entrevistado en el estado de Morelos, Álvarez Máynez aseguró que está muy desesperado el Prian y la vieja política, y sostuvo que son mentiras y parte de la guerra sucia.“Nada, las mentiras no afectan, no hay nada de eso, no tengo ningún comentario porque no voy a permitir que la guerra sucia, está muy desesperado el PRIAN, está muy desesperada la alianza porque el karma ya ven cómo funciona, se le regresó toda la guerra sucia y ahora están padeciendo lo que sembraron pero pues yo deseo que algún día encuentren bien en sus corazones”, expuso.Durante su visita a Tepoztlán para asistir al arranque de campaña de Jessica Ortega fue cuestionado si sería un presidente de 8 horas como el gobernador de Nuevo León, Samuel García y defendió que el mandatario local trabaja mucho y da resultados. Álvarez Máynez no pudo ofrecer su discurso ante miles de personas que acudieron al evento y se disculpó al no poder hablar por problemas en la garganta por lo que solo les pidió ver el debate el próximo domingo.