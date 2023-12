Nada para nadie; Tigres y América empatan a 1

En un arranque lleno de emociones, los Tigres UANL recibieron a las Águilas del América en el Estadio Universitario para disputar la ida de la final del Torneo Apertura, en un encuentro que prometía ser electrizante desde el pitido inicial.El partido inició con intensidad desde el minuto 0:00, y rápidamente se vieron las primeras acciones disciplinarias. Apenas a los 41 segundos, Rafael De Souza, de los Tigres, recibió la primera tarjeta amarilla del encuentro, marcando el tono competitivo que ambos equipos estaban dispuestos a mantener.Los felinos, a pesar de la tarjeta temprana, mostraron solidez y comenzaron el juego con determinación. Sin embargo, los capitalinos del América exhibieron un juego en equipo más cohesionado en los primeros compases.El minuto 7:00 vio la primera amonestación para el América, con Igor Lichnovsky recibiendo la tarjeta amarilla por una jugada agresiva contra el francés André-Pierre Gignac. El partido se mantuvo en una dinámica intensa durante los primeros 20 minutos, con ambas escuadras buscando abrir el marcador y obtener una ventaja crucial en la definición del Apertura.A pesar de la intensidad, el América logró una jugada peligrosa al minuto 30, presionando al arquero Nahuel Guzmán con un balón que rozó el poste felino. El equipo capitalino demostró un mayor control en el juego, penetrando las defensas de los Tigres, aunque no lograron convertir sus oportunidades en goles.En el minuto 43:00, América amenazó con abrir el marcador con una jugada que puso a prueba la resistencia de los Tigres. Al llegar al medio tiempo, el equipo de las medias azules mostró un dominio claro en la primera etapa, acercándose con peligrosidad a la portería rival y poniendo a los universitarios en una posición defensiva.Con los Tigres congregándose cerca de su portería para fortificar su defensa, el América controló la primera mitad del encuentro, mientras que los felinos no lograron concretar jugadas frente al arco rival.El minuto 48 se convirtió en un punto de inflexión crucial cuando el América fue beneficiario de un penal, hábilmente ejecutado por Henry Josué, quien logró vencer al arquero rival y abrir el marcador, otorgando una valiosa ventaja al conjunto capitalino. La moral de los dirigidos por Robert Dante Siboldi se vio afectada, ya que no lograban concretar el ansiado gol y se vieron obligados a realizar jugadas desesperadas que fueron detenidas por la sólida defensa azulcrema.Sin embargo, la fortuna cambió para los Tigres en el minuto 70:00. Un centro preciso de Sebastián Córdova fue aprovechado magistralmente por Oziel Herrera, quien conectó de cabeza para enviar el balón al fondo de la red, desatando la euforia en el Volcán Universitario. El empate reavivó las esperanzas de los universitarios y dejó el marcador igualado.A pesar de los esfuerzos de ambos equipos en los minutos finales, el encuentro concluyó con un empate, estableciendo un suspense emocionante de cara al próximo enfrentamiento. Ambas escuadras se verán las caras nuevamente en el coloso de Santa Úrsula en la capital del país el próximo domingo, donde se definirá al campeón del Torneo Apertura en una contienda que promete más emociones y un desenlace de fotografía.Por: MVS