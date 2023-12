Muere la periodista, escritora y conductora Cristina Pacheco

La escritora, periodista y conductora de televisión, Cristina Pacheco, falleció este jueves a los 82 años de edad.Su deceso fue confirmado por sus hijas Cecilia y Laura Emilia Pacheco a través de su cuenta de Facebook.

“Con hondo dolor mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre CRISTINA PACHECO”, publicó.

Pacheco fue esposa del escritor y poeta, José Emilio Pacheco, de quien tomó el apellido.Cristina Pacheco destacó como conductora del programa de televisión ‘Aquí no tocó vivir’ que se transmitía por Canal Once, el cual se unió a la pena por la muerte de la periodista.

Apenas el 1 de diciembre, el Canal Once dio una emotiva despedida a la también escritora, a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde se resaltó el impacto que tuvo Cristina Pacheco al estar décadas en la pantalla chica.

En ese entonces, Pacheco dijo estar pasando por problemas graves de salud, aunque no se especificaron cuáles.Durante la emisión de “Conversando con Cristina Pacheco”, que conducía la periodista y que sustituyó a ‘Aquí nos tocó vivir’, explicó que se veía obligada a suspender su programa y entre lágrimas conmovió a sus seguidores con el mensaje que dio:

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida, no exagero”; dijo.

Cristina Pacheco obtuvo los siguientes reconocimientos: Premio Nacional de Periodismo en 1985; Premio de la Asociación Nacional de Periodistas en 1986; El Lince de Oro que otorga la Universidad del Valle de México (otorgado a ciudadanos que han hecho un bien a la sociedad); Premio Rosario Castellanos en 2012 y Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo en 2022.

Por: MVS