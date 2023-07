Muere Alejandro Martí, fundador de México SOS

Alejandro Martí, empresario mexicano y creador de la organización México SOS, falleció este lunes a los 73 años de edad.El empresario era el dueño de las empresas de artículos deportivos Martí.

En su lucha contra la inseguridad, tras el secuestro y muerte de su hijo Fernando, en 2008 Alejandro Martí envió una declaración que caló en el Gobierno Federal, en ese momento comandado por Felipe Calderón, pero no sólo llegó al ámbito nacional, el dardo también pegó en el gobierno capitalino cuando mencionó “si no pueden renuncien”.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada”, dijo en aquél momento el empresario.

El excandidato presidencial José Antonio Meade destacó que en vida el empresario fue un hombre valiente y comprometido, que convirtió su dolor en una causa y exigencia para un mejor país.

“Me da mucha pena enterarme de la muerte de Alejandro Martí. Un hombre valiente y comprometido. Convirtió su dolor en causa y exigencia para un mejor país. Siempre con ánimo y empeño constructivo, deja con su vida gran ejemplo. Ofrezco mis oraciones a sus familiares y amigos”, escribió en redes sociales.

Por otra parte, el expresidente Felipe Calderón calificó a Alejandro Martí como un hombre enormemente comprometido con México.“Con profunda tristeza leo la noticia del fallecimiento de Alejandro Martí. Un mexicano ejemplar, enormemente comprometido con México. Descanse en paz. Mis condolencias a su familia”, escribió en Twitter.

Por: Excélsior